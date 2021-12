Fiume Veneto, conclusa l'asfaltatura di viale della Repubblica

Si è conclusa, a Fiume Veneto, l’asfaltatura di viale della Repubblica, strada regionale che attraversa il centro del paese. Un'opera attesa da molto tempo e che sarà completata nei prossimi giorni con la stesura della nuova segnaletica orizzontale.

Le condizioni deteriorate del manto stradale e i ritardi che si erano accumulati nell’esecuzione dei lavori, nelle scorse settimane avevano costretto il Sindaco Jessica Canton a firmare un’ordinanza di limitazione del traffico pesante e riduzione della velocità a 30 km/h.

“Dopo oltre un decennio – dichiara Canton - viale della Repubblica viene riasfaltata e sistemata! Vogliamo innanzitutto ringraziare Fvg Strade per aver capito che la situazione ormai imponeva un intervento immediato e, dopo la mia ordinanza, essersi subito attivati. Dobbiamo anche sottolineare l’ottimo coordinamento da parte della direzione lavori che ha ridotto al minimo i disagi nelle due giornate di cantiere, cosa non banale considerata l’alta intensità di traffico che transita per l'ex provinciale 21. Vogliamo rivolgere un plauso anche al Consigliere regionale Simone Polesello che già l’anno scorso aveva ottenuto l’inserimento nel piano regionale delle asfaltature non solo di viale della Repubblica, ma anche diversi tratti della rete regionale nella frazione di Cimpello, che hanno visto la sistemazione del manto stradale di via Mazzini, via Leopardi, via Carducci e via Pascoli".

“Un risultato concreto – dichiara il consigliere regionale Polesello - raggiunto grazie all’impegno di tutti gli attori coinvolti. Fiume Veneto è attraversata da diverse strade ex-provinciali oggi di proprietà della Regione e il coordinamento tra l’ente gestore e il Comune è fondamentale per la corretta manutenzione delle infrastrutture".