Fiume Veneto, contributi all'asilo nido 'Maria Immacolata'

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha deliberato lo schema della nuova convenzione per i contributi economici rivolti alla scuola paritaria d’infanzia Maria Immacolata di Bannia, che svolge il servizio di asilo nido nel territorio comunale.

Il Comune non gestisce direttamente il servizio nido, ma vuole riconoscere e promuovere il servizio educativo - assistenziale svolto dalle scuole dell'infanzia paritarie presenti nel territorio.

La nuova convenzione ha lo scopo di contribuire alle spese generali dell’associazione, con l’obiettivo di contenere le rette a carico delle famiglie. Gli importi saranno erogati direttamente alla scuola sulla base dei rendiconti mensili delle effettive frequenze, fino a un massimo di 34 posti convenzionati. Il contributo è cumulabile con altri pubblici e privati e si affianca coerentemente alle politiche regionali sugli asili nido, introdotte nel 2019 e confermate anche per il 2022/23.

Per il nuovo anno scolastico, il contributo mensile per ogni bimbo è stato elevato a 165 euro mensili, con un aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente e di oltre il 30% complessivamente dall’entrata in carica dell’amministrazione Canton.

“Quello che gli enti locali si apprestano ad affrontare – interviene l’assessore al bilancio Michele Cieol - sarà un periodo molto difficile dal punto di vista finanziario. L’inflazione e l’esplosione dei costi energetici si ripercuotono negativamente sulle famiglie e sulle imprese, al pari dei comuni, anch’essi vittime delle difficoltà che si prospettano. Abbiamo comunque voluto compiere uno sforzo importante tenendo bloccate tasse e tariffe, senza ridurre i servizi, continuando a incrementare le risorse a sostegno di settori come l’istruzione e le famiglie che riteniamo fondamentali per il futuro della nostra comunità".