Fiume Veneto, due bandi per le famiglie in difficoltà

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato due bandi a sostegno delle fasce deboli, finalizzate al sostegno alimentare e al pagamento delle utenze domestiche delle famiglie, per un totale complessivo di circa 60 mila euro.

"La prima misura - dichiara l'assessore alle politiche sociali Donatella Azzaretti - è relativa all’erogazione di buoni alimentari per l’acquisto di soli beni di prima necessità, mentre la seconda linea va a sostegno del pagamento delle utenze domestiche (riscaldamento ed elettricità) per le spese sostenute nel 2021. Per entrambi è necessario essere cittadini italiani o stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, rientrare nei parametri patrimoniali e dell’ISEE corrente stabiliti nel bando. I contributi saranno erogati sotto forma di buoni alimentari spendibili nelle attività commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa o bonus una tantum in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. Una parte dell’importo stanziato sarà gestito direttamente dagli assistenti sociali dell’ambito socio-assistenziale, in modo da poter essere sufficientemente flessibili nell’affrontare anche le situazioni di disagio più particolari. I buoni sono utilizzabili solo dai beneficiari, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e le spese saranno oggetto di successive verifiche".

E’ possibile presentare domanda a partire dall'1 luglio utilizzando la modulistica pubblicata nel sito internet comunale. Tutti le informazioni di contatto e la modulistica saranno pubblicate online.