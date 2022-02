Fiume Veneto, esercitazione Alvei puliti

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato l’esercitazione Alvei Puliti 2022, organizzata dal Gruppo comunale di Protezione civile, che si terrà sabato 26 febbraio, nel tratto del fiume Fiume ricadente tra l’ex Cotonificio e via Carducci a Cimpello.

“Le esercitazioni – dichiara il Sindaco Jessica Canton - sono di fondamentale importanza sia per mantenere la piena operatività del gruppo dei volontari, che per curare la prevenzione del fiume, mediante attività di pulizia della vegetazione nelle rive e la rimozione di tronchi e radici cadute nell’alveo. Quest’anno è stato di nuovo possibile programmare l’esercitazione, dopo due anni di pandemia che ne ha causato la sospensione. Oltre ai nostri volontari di Protezione Civile che non ci stancheremo mai di ringraziare per il loro prezioso contributo, all’iniziativa parteciperà a supporto, per gli aspetti logistici, anche l’associazione GRSC Primo Maggio".

"Il nostro gruppo comunale di Protezione Civile – conclude il Sindaco Canton - è tra i più numerosi della regione Friuli Venezia Giulia e in questi anni ha dato dimostrazione di tempestività ed efficienza, non solo nei momenti di emergenza. I nostri volontari vanno ringraziati calorosamente per la loro disponibilità a servizio della nostra comunità".