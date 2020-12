Fiume Veneto, fondi per l'Istituto comprensivo Paolo Bagellardo

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha deliberato l’assegnazione di contributi economici all’Istituto comprensivo Paolo Bagellardo per sostenere il potenziamento dell’offerta educativa e formativa delle scuole primarie e secondaria del territorio, per l’anno scolastico 2020/21. Sono stati assegnati complessivamente fondi per 44.000 euro, da utilizzare per l’acquisto di materiali, attrezzature e la gestione di specifici progetti dedicati agli alunni.

“Risultando insufficienti le risorse messe a disposizione dal Ministero – dichiara il Sindaco Jessica Canton -, il comune di Fiume Veneto sosterrà le scuole con 11.000 euro per l’acquisto di materiali di cancelleria, oltre ad ulteriori 6.000 per l’acquisto di prodotti di pulizia, di materiale ordinario per i bagni, nonché di presidi necessari al contenimento del Covid-19, come mascherine e/o visiere, igienizzanti, prodotti per sanificare l’istituto e di eventuali strumenti quali termoscanner e plexiglas".

"I 19 progetti didattici, presentati dall’Istituto per le scuole primarie e secondaria, sono finanziati con 18.000 euro e toccheranno diversi temi, tra i quali il cyberbullismo, la sensibilizzazione sull’utilizzo dell’acqua, l’importanza della frutta nell’alimentazione, la psicomotricità, il progetto nonni. Abbiamo destinato, infine, 9.000 euro per l’acquisto di videoproiettori e per il potenziamento hardware della rete dati dei plessi, come supporto alla didattica a distanza".

"Con l’obiettivo di non gravare sulle famiglie, anche per il 2021 le tariffe relative ai servizi scolastici, tra cui la mensa, rimangono bloccate al periodo pre-covid, nonostante i costi necessari al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa siano lievitati in maniera rilevante. Abbiamo deciso quindi di prorogare, con oneri a carico del bilancio comunale, anche il servizio di vigilanza sugli scuolabus fino al termine dell’emergenza sanitaria, nonostante, al momento, non siano stati previsti contributi da parte del Ministero", conclude il sindaco Jessica Canton.