Fiume Veneto, incontro con i cittadini di Cimpello

E’ stata l’occasione per confermare ad un gruppo di residenti di via Carducci come le loro osservazioni in merito agli espropri e alla riduzione della larghezza della pista ciclabile, siano già state accolte in occasione della variante urbanistica approvata dall’ultima seduta del consiglio comunale. In fase di progettazione definitiva, si potrà andare nel dettaglio delle singole situazioni per ridurre al minimo gli ingombri.