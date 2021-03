Fiume Veneto, interventi urgenti alla scuola primaria e Rio Rui

La Giunta del Comune di Fiume Veneto ha approvato una variazione di bilancio per far fronte a due interventi urgenti di manutenzione straordinaria.



“Abbiamo stanziato € 25.000 - spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Roberto Corai - per poter eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria di un tratto del Rio Rui in centro a Cimpello, per il ripristino delle sponde che, durante l’ultimo maltempo, hanno presentato dei cedimenti, in particolare in prossimità di alcune abitazioni. Il Rio Rui, sempre nel centro abitato di Cimpello, sarà oggetto di un intervento più ampio di messa in sicurezza idrogeologica e di realizzazione degli accessi necessari alla sua manutenzione, per complessivi € 280.000: l’opera è stata approvata con il bilancio di previsione, la progettazione è prevista nel 2021, mentre l’esecuzione dei lavori è pianificata per l’anno prossimo.



Il secondo intervento urgente pari a € 16.000 interesserà la scuola primaria di Fiume Veneto e sarà finalizzato all’efficientamento della rete internet fissa e WiFi. Dopo i primi giorni dall’avvio della didattica a distanza dovuta all’ingresso della nostra Regione in zona rossa, il dirigente scolastico ha comunicato al Sindaco come gli insegnati abbiano evidenziato delle difficoltà di connessione in alcune aule situate nella parte vecchia dell’edificio. Con rammarico, abbiamo dovuto constatare che i recenti lavori del 2017, approvati nel precedente mandato amministrativo che hanno visto la ristrutturazione dell’edificio e la costruzione ex-novo di una nuova ala, prevedevano la realizzazione solo parziale della rete internet nel plesso, infrastruttura quantomai necessaria in tempi moderni. Andremo quindi a sostituire le apparecchiature WiFi esistenti ed obsolete con altre più performanti e a cablare con cavo di rete tutte le aule. Contiamo di realizzare i lavori sfruttando le giornate di chiusura della pausa pasquale, in modo da arrecare il minor disagio possibile all’attività scolastica.”