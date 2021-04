Fiume Veneto, interventi urgenti sul Rio Rui

Sono in fase di completamento i lavori urgenti di messa in sicurezza di un tratto del Rio Rui, a Cimpello. Lo scorso 29 marzo la giunta comunale di Fiume Veneto ha stanziato 25mila euro per poter eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria di un tratto del Rio Rui in centro a Cimpello, per il ripristino delle sponde che, durante l’ultimo maltempo, hanno presentato dei cedimenti, in particolare in prossimità di alcune abitazioni.



“L’intervento, che ha permesso – dichiara il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton - anche una profonda pulizia da arbusti e alberi che costeggiavano il corso d’acqua e non consentivano di poter svolgere la normale manutenzione; sono emersi anche alcuni danneggiamenti dovuti alle nutrie, che sono stati prontamente sistemati.



Il Rio Rui, nel tratto tra via Leopardi e via Vallon, sarà oggetto, nei prossimi mesi, di un intervento più ampio di messa in sicurezza idrogeologica e di realizzazione degli accessi necessari alla sua manutenzione, per complessivi 280mila: l’opera è stata approvata con il bilancio di previsione, la progettazione è prevista nel 2021, mentre l’esecuzione dei lavori è pianificata per l’anno prossimo.



Come amministrazione comunale riteniamo importante dedicare attenzione, rispetto e risorse per l’ambiente e per i corsi d’acqua di cui il nostro territorio è particolarmente ricco."