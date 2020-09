Fiume Veneto lancia un partenariato pubblico - privato

Il Comune di Fiume Veneto ha indetto una procedura a evidenza pubblica a valenza europea per l’individuazione del concessionario di partenariato pubblico e privato per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica e dei servizi energetico, termico ed elettrico presso gli edifici comunali, mediante l’attivazione di un contratto di EPC.

Il progetto di PPP (Partenariato Pubblico-Privato), sviluppato a fine 2019 insieme all’ufficio lavori pubblici, il cui iter è stato poi sospeso a causa del covid19, è una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio. Il punto cardine di un contratto di tale tipologia è il trasferimento in capo all’operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità per il periodo di gestione dell’opera, sulla base di un piano economico finanziario (PEF) in equilibrio, attraverso la formulazione di una matrice dei rischi correttamente allocati ed escludendo extra-reddito.

Nella pratica un contratto di PPP si traduce nell'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. Ciò consente alla pubblica amministrazione di attrarre maggiori risorse di investimento, semplificando la gestione dei servizi, migliorando la qualità degli standard. Nel particolare Il progetto interesserà la gestione dei servizi calore ed energia, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie; a carico del privato sono posti interventi di efficientamento energetico ed adeguamento normativo degli impianti della pubblica illuminazione (relamping con nuova tecnologia a led dei punti luce stradali) e degli edifici di pertinenza dell’Amministrazione Comunale, tra cui scuole, palestre, impianti sportivi, uffici municipali.

L’efficientamento energetico verrà garantito sia attraverso opere sugli involucri edilizi (cappotti e sostituzione di infissi), sia intervenendo direttamente sugli impianti (valvole termostatiche, nuovi impianti fotovoltaici e solari, illuminazione a led, sostituzione delle caldaie). E’ previsto uno stringente sistema di monitoraggio dell'esecuzione dei lavori, dei key performance indicators (indicatori chiave di prestazione) di servizio, dell'equilibrio economico finanziario e del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica che deve essere adeguatamente definito dagli strumenti di verifica previsti nelle clausole contrattuali al fine del controllo dei consumi, per garantire gli obiettivi minimi di risparmio fissati dal progetto.

La gara d’appalto sarà espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Oltre alla possibilità di offerte di ribasso come sopra delineate, i concorrenti potranno proporre ulteriori migliorie rispetto a quanto previsto nel bando di gara. Il termine dell’iter di affidamento è previsto per dicembre 2020, con avvio del PPP a partire dal 1 gennaio 2021.

“Fiume Veneto – dichiara il sindaco Jessica Canton - sarà il primo esempio in regione a gestire l’energia degli edifici e della pubblica illuminazione attraverso un unico progetto di partenariato. Il piano prevede investimenti €2,5 milioni a carico del privato, da realizzarsi interamente nei primi due anni di contratto, mentre rimarrà in competenza al bilancio comunale il canone annuale di disponibilità, comunque inferiore alla spesa storica media degli ultimi tre anni per i servizi contenuti nel PPP, canone pari a € 953.000 annui (comprensivo di IVA e non inflazionato) che in fase di gara potrà essere oggetto di ribasso, così come sarà oggetto di ribasso la durata complessiva della concessione fissata in 18 anni".

"Significativi i miglioramenti sotto l’aspetto ambientale: la riduzione del fabbisogno energetico è pari a 627.724 kWhe/anno e 62.650 kWht/anno, corrispondente a circa 465 t di CO2 in meno ogni anno. Siamo molto soddisfatti di un progetto dalle importanti ripercussioni positive sull’ambiente, che permetterà risparmi consistenti sul bilancio del comune di Fiume Veneto, un progetto ambizioso che guarda a una gestione dell’ente pubblico più semplice, più moderna ed efficiente", conclude il sindaco.

