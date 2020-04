Fiume Veneto, mele in dono alla popolazione

In questo periodo di emergenza da Coronoavirus, non mancano le dimostrazioni di solidarietà. Un bell'esempio arriva da Fiume Veneto dove la Società Agricola Facca Fabio & C., con sede a Bannia, ha deciso di donare al Comune una fornitura di mele di sua produzione.

"La frutta - fa sapere il sindaco Jessica Canton - sarà distribuita gratuitamente dal Gruppo Fiume Veneto della Protezione Civile in occasione della consegna a domicilio di medicinali o della spesa, servizio che abbiamo attivato già dal primo giorno dell'emergenza, dedicato alle persone anziane o alle famiglie in particolari situazioni di difficoltà. Ringraziamo calorosamente Fabio Facca, titolare dell'omonima azienda agricola, e i nostri volontari che stanno dimostrando ogni giorno - se mai ce ne fosse bisogno - l'importanza del loro operato per tutta la comunità".