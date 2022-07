Fiume Veneto, Paolo Fort nuovo comandante della Polizia locale

Ieri Paolo Fort ha preso servizio come nuovo comandante della Polizia Locale di Fiume Veneto. Sostituisce Gianluca Diolosà, che rimarrà in forza con la qualifica di vicecomandante. Il Commissario Capo Fort, 48 anni di Pavia di Udine, fino al 30 giugno ha rivestito lo stesso ruolo nel comune di Porcia. Nel suo curriculum, anche esperienze a Pordenone, Valvasone-Arzene e nella Polizia di Stato a Milano e a Trieste.

“Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale – annuncia il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton -, la sicurezza è fondamentale per poter garantire ai nostri cittadini tranquillità e una maggiore qualità della vita. Il dott. Fort riveste tutte le caratteristiche per perseguire con determinazione gli obiettivi sui quali la giunta intende accelerare: presidio del territorio, controllo serrato della velocità nei centri abitati e dell’abbandono dei rifiuti, una forte sinergia con le altre forze dell’ordine, in particolare con il locale Comando dei Carabinieri, una vigilanza e una presenza della Polizia Locale che dovrà essere costante quanto e quotidiana. Un ringraziamento al comandante uscente Diolosà, che rimarrà in forza nell’organico contribuendo con la sua esperienza alla causa".

“Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura– dichiara il nuovo comandante Paolo Fort – e di trovare un’amministrazione che ha a cuore il tema della sicurezza. Il mio impegno sarà massimo nel raggiungere gli obiettivi che il Sindaco mi ha assegnato".