Fiume Veneto, parrucchieri ed estetiste aperti anche la domenica

Il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton ha emanato un'ordinanza contingibile ed urgente di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, per tutto il periodo di emergenza, le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, fatte salve le disposizioni di chiusura totale previste, al momento, in zona rossa.



Un modo per ampliare la fruizione da parte della clientela, dopo la chiusura prolungata, e agevolare gli operatori nell'organizzazione delle proprie attività, rispondendo anche alle esigenze di tutela della salute, con una migliore pianificazione degli accessi e più garanzia sul distanziamento sociale.



"E' un'ordinanza - dichiara il Sindaco Jessica Canton - che va incontro alle esigenze dei cittadini, penalizzati dalla prolungata chiusura di alcune attività artigianali come parrucchieri, barbieri, tatuatori, estetiste, ma anche degli stessi imprenditori, complessivamente più di una ventina nel nostro territorio, che avranno così la possibilità di organizzare con maggiore flessibilità i propri orari e giornate di lavoro.



Con questa ordinanza, abbiamo anche voluto dare un segnale tempestivo a Confartigianato FVG, accogliendo con favore la proposta di estendere il più possibile gli orari delle imprese del benessere e dei servizi alla persona."