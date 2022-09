Fiume Veneto, partiti i lavori in piazza Marconi

Oggi sono iniziati i lavori del V lotto per la riqualificazione di piazza Marconi a Fiume Veneto, opera che sarà finanziata anche grazie al recupero di 92 mila euro derivanti da economie su un vecchio mutuo del 2012 sostenuto dalla Regione che, se non utilizzati in toto, il Comune avrebbe dovuto restituire.

“L’intervento – dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici e viabilità Roberto Corai – è stato oggetto di studio di fattibilità nel 2019, con l’obiettivo di riordinare parcheggi e pista ciclabile della piazza, lungo il tratto che va dalla rotatoria al ponte sul fiume. L’opera permetterà la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni e la soluzione definitiva della questione riguardante la proprietà della sede stradale, che fino a pochi mesi fa era ancora parzialmente privata. Saranno sostituiti gli arredi di separazione tra pista ciclabile e parcheggi longitudinali, mentre le attuali fioriere lungo il porticato saranno sostituite con nuovi manufatti e sedute che valorizzeranno i portici".

"Durante i lavori ci saranno dei disagi sui quali confidiamo nella comprensione degli utenti, sebbene l’area di cantiere sia limitata al perimetro di intervento. Tempo meteorologico permettendo, cercheremo di ridurre il più possibile la durata, per restituire l’area e i parcheggi alla cittadinanza e alle attività commerciali il prima possibile".