Fiume Veneto rafforza il legame con l'Anmil

Domenica 5 febbraio, nella locale sezione degli Alpini di Fiume Veneto, il duo cabarettistico ‘I Papu’ si è esibito, di fronte a oltre 250 persone, in ‘Ho sempre fatto così!’ incentrato sui temi della sicurezza e gli infortuni sul lavoro.

L’evento è stato organizzato da Anmil, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, come chiusura di un anno d'impegno e segno di riconoscimento verso il Comune di Fiume Veneto e tutti i suoi cittadini per la collaborazione fattiva e il successo ottenuto nell’organizzazione della 72esima Giornata nazionale per le Vittime degli incidenti sul lavoro, che si è tenuta il 9 ottobre alla Claber spa.

Prima dello spettacolo, si è svolta la cerimonia del ‘passaggio del caschetto’ tra il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton e Walter De Bortoli, assessore del Comune di Pordenone che ospiterà il prossimo ottobre la 73esima Giornata provinciale per le Vittime degli incidenti sul lavoro.

Formalizzato il passaggio del testimone anche tra il Comune di Fiume Veneto e il Comune di Roma, che sarà sede nazionale delle commemorazioni nel 2023, a conferma di come l’appuntamento dello scorso anno sia stata un’occasione prestigiosa per un comune non capoluogo come quello fiumano.

“Il problema degli infortuni sul lavoro – commenta Canton - è una piaga sociale verso la quale tutte le iniziative di sensibilizzazione sono fondamentali per implementare la cultura della sicurezza. Aver organizzato la 72° Giornata Nazionale per le Vittime degli incidenti sul lavoro a Fiume Veneto, direttamente all’interno di un sito produttivo, è stato per noi un motivo di orgoglio, che portato il nostro comune una visibilità nazionale come mai accaduto prima. Ringraziamo Anmilper la fiducia e per il nobile gesto di aver voluto dedicare ai fiumani un evento che, comunque, ha trattato il tema della sicurezza con grande sensibilità".

“Il supporto del Comune di Fiume Veneto verso la sensibilizzazione alla problematica grave degli infortuni sul lavoro – dichiara il presidente di Anmil Pordenone, Amedeo Bozzer -, è stata importante e continua. Un ringraziamento anche al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che proprio durante la Giornata Nazionale dello scorso 9 ottobre, che si è svolta per la prima volta nella nostra regione, si è preso l’importantissimo impegno di portare il tema della sicurezza sul lavoro al tavolo della Conferenza delle Regioni".