Fiume Veneto ricorda don Bernardino Del Col

A un anno dalla sua scomparsa, Praturlone ricorda don Bernardino Del Col, classe 1938, sacerdote che ha dedicato la propria vita agli altri, amatissimo dalla comunità della frazione e, per 47 anni, cappellano all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

L’assessorato alla cultura del comune di Fiume Veneto, in collaborazione con la Parrocchia San Giacomo Apostolo di Praturlone e la Pro Loco Praturlone, ha voluto rendere omaggio a don Bernardino dedicandogli l’ultima puntata di ‘Riscopriamoci Comunità’, progetto nato per valorizzare i luoghi e le persone che con il loro operato li rendono speciali, che raccoglie fotografie, cenni storici e testimonianze in un pieghevole dedicato.

“Persone straordinarie come don Bernardino Del Col – dichiara l’assessore alla cultura - Donatella Azzaretti- sono modelli di umanità che lasciano segni indelebili nelle comunità. La sua vita, dedicata interamente agli altri, in particolare agli ammalati, è testimonianza dei valori più nobili quali la solidarietà, l’altruismo, l’amore incondizionato".

In ricordo di don Bernardino, domenica 2 gennaio alle 9.30 sarà celebrata, nella chiesa di Praturlone, una Santa Messa in sua memoria, appuntamento molto sentito dagli abitanti della frazione e da tutte le persone che lo hanno conosciuto e apprezzato.