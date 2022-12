Fiume Veneto, riqualificazione dell'area verde di via Vespucci

E’ giunto al Comune di Fiume Veneto, da parte della Regione, il decreto di assegnazione di un nuovo contributo pari a 53 mila euro finalizzato alla riqualificazione di un’area verde nei centri abitati.

“Questo contributo – dichiara il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton - premia ancora una volta un progetto presentato dall'Amministrazione e permetterà la riqualificazione del collegamento tra il quartiere di via Amerigo Vespucci con il centro urbano, rendendo meglio fruibile il percorso ciclopedonale esistente. L’area è compresa fra la linea ferroviaria (Udine-Venezia) e la pista ciclopedonale esistente che collega l’abitato all’area commerciale e al quartiere I Maggio tramite il sottopasso di via Piandipan, a sua volta oggetto di un intervento, attualmente in fase di progettazione, per la sua messa in sicurezza e la realizzazione di una pista ciclabile".

"Sarà rinnovato il verde esistente con un arricchimento attraverso la piantumazione di nuove alberature ed il posizionamento di elementi di arredo urbano, al fine di offrire una precisa caratterizzazione al luogo in modo da renderlo maggiormente attrattivo per i ciclisti o per chi lo attraversa anche per praticare lo jogging. Lungo il lato a sud sarà posata una siepe che consentirà una ulteriore ‘mitigazione’ della ferrovia e uno sfondo più gradevole alla vista per i passanti, oltre che un ottimo rifugio per la fauna selvatica ancora presente nelle vicinanze delle abitazioni. Nel mese di gennaio – conclude il Sindaco Canton - convocheremo un incontro con i residenti per presentare l’opportunità e per raccogliere eventuali suggerimenti, anche di dettaglio".