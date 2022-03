Fiume Veneto, riqualificazione delle fontane di Bannia

Tra i canali del Programma di Sviluppo Rurale, rientra il progetto di Valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle produzioni, della multifunzionalità delle aziende e dell’agricoltura sociale per l’ambito rurale dei Magredi, delle Risorgive e della Pianura Pordenonese, per il quale i comuni di Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone e Zoppola hanno ricevuto complessivamente 200.000 euro per realizzare interventi lungo l’itinerario “La strada Postumia e la centuriazione concordiese”.

“La quota del comune di Fiume Veneto - dichiara il Sindaco Jessica Canton -, pari a 30.000 euro, sarà utilizzata per la sistemazione dei percorsi, l’apposizione di segnaletica e stazioni di narrazione, aree di sosta. Andremo inoltre a ristrutturare due manufatti di alto valore affettivo, ovvero la fontana in piazza a Bannia accanto al sagrato della Chiesa, e il lavatoio di via Ghetti, borgo per storico per il quale è in fase di progettazione ed attuazione un intervento più ampio di riqualificazione che interesserà anche il secondo lavatoio presente nella via".

"In accordo con il parroco della frazione, don Corrado Della Rosa, la fontana presente nel sagrato della chiesa sarà interessata da un restyling utilizzando materiali quali marmo grigio chiaro, spazzolato e rigato, mentre per il rivolo d’acqua si è optato per il marmo Rosso Venezia. Verrà riportato anche un aforisma di Padre Maria Turoldo, dal messaggio quanto mai, purtroppo, d’attualità: “…E poi andrò a lavarmi nel fiume e all'alba passerò sulle porte di tutti i miei fratelli e dirò a ogni casa: pace!”.

In via Ghetti, invece, si procederà attraverso un recupero storico, con l’utilizzo di mattoni pieni tipo antico, ciottoli di fiume e una nuova canna della fontana in bronzo, oltre al rifacimento in legno del lavatoio vero e proprio.

“Un territorio ricco d’acqua come quello fiumano – conclude il Sindaco Canton – ha il dovere di valorizzare la sua storia, intrisa di risorgive, corsi d’acqua e di fontane.”