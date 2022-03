Fiume Veneto, sostegno ai canoni di locazione

La Giunta Comunale di Fiume Veneto ha approvato un bando per l’erogazione di incentivi al sostegno dei meno abbienti per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti a prima casa, relativi agli affitti pagati nell’anno 2021.



Si tratta di un intervento a favore di famiglie che si trovano in difficoltà nell’affrontare gli oneri del pagamento del canone di locazione di un alloggio di proprietà sia pubblica che privata, ad esclusione di quelli di Edilizia Residenziale Pubblica (ATER).

“Il contributo – dichiara l’assessore alle politiche sociali Donatella Azzaretti - si indirizza alle fasce meno abbienti e sarà riconosciuto sulla base di un principio di gradualità, favorendo i nuclei familiari in condizioni economiche basse e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica.”

La Giunta Comunale ha altresì stabilito di incrementare il contributo per alcune categorie di nuclei familiari, in particolare per giovani con meno di 35 anni di età, per i disabili e per i nuclei familiari composti da un solo maggiorenne e uno o più figli minori.”

E’ possibile presentare le domande dal 7 marzo al 15 aprile, tutte le informazioni e la modulistica è reperibile sul sito internet del comune di Fiume Veneto o contattando gli uffici comunali.