Fiume Veneto, spazzamento strade ad Ambiente Servizi

Dal prossimo 1 aprile, lo spazzamento di strade e marciapiedi e lo svuotamento dei rifiuti dai cestini pubblici del territorio comunale di Fiume Veneto sarà svolto da Ambiente Servizi spa, società partecipata già affidataria della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della gestione della piazzola ecologica di Cimpello.

“Nel luglio scorso – spiega l’assessore al bilancio Michele Cieol - la spazzatrice stradale, di proprietà del comune e data in uso all’appaltatore esterno, ha subito un guasto che ha reso di fatto antieconomica la sua riparazione. Abbiamo colto l’occasione per riconsiderare le modalità con le quali storicamente veniva gestito il servizio, garantendo nell’immediato la continuità attraverso un noleggio di una spazzatrice, in quanto l’acquisto di una nuova avrebbe comportato per le casse comunali un esborso importante, pari a oltre 150.000 euro. Dopo un’opportuna analisi del mercato e dei costi degli anni scorsi, abbiamo optato per l’affidamento ad Ambiente Servizi spa: a parità del servizio, andremo a risparmiare circa 25.000 euro annue, a beneficio diretto degli utenti, in quanto lo spazzamento e la pulizia di strade e marciapiedi rientrano nella tariffa Tari".

"Ne trarranno benefici indiretti anche gli uffici comunali, che non dovranno più espletare gare d’appalto o occuparsi della manutenzione e del rifornimento dei mezzi. La pulizia delle aree pedonali – conclude Cieol – continuerà ad essere svolta da personale del comune, attraverso l’utilizzo della spazzatrice 100% elettrica acquistata nel 2020”.