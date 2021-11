Fiume Veneto, stop al traffico pesante in viale della Repubblica

Il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton ha firmato un’ordinanza per la chiusura al transito del traffico pesante e riduzione del limite di velocità per tutti a 30 km/h di viale della Repubblica, nel tratto di intersezione tra via Bassi e via Giovanni XXIII, nel centro del capoluogo. Sebbene all’interno del centro abitato, la strada è un'ex-provinciale (SP21) in gestione a Friuli Venezia Giulia Strade, società della Regione.

“La decisione si è resa necessaria per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, in quanto la sede stradale versa ormai da tempo in condizioni disastrose non adeguate né al traffico che la percorre, né al contesto urbano in cui è inserita. La riasfaltatura di viale della Repubblica fa parte del piano regionale approvato quasi un anno fa, la gara d’appalto è stata espletata da Friuli Venezia Giulia Strade già a febbraio scorso, oltre nove mesi fa. Negli ultimi sei mesi abbiamo ricevuto solo ripetute rassicurazioni di avvio imminente dei lavori di asfaltatura, con l'indicazione al comune dell’avvio delle opere in date sempre puntualmente disattese. L’ultima email del 23 settembre, comunicava la consegna dei lavori per fine settembre. Dal 2 ottobre, il silenzio, non si dà neppure più riscontro alle chiamate degli amministratori".

"Quando si parla di sicurezza, è necessario che la pubblica amministrazione si sappia prendere le proprie responsabilità per tutelare la cittadinanza. Sensibilità che – come è evidente – non muove le azioni di tutti, e dunque non posso che assumere le decisioni di mia competenza. Se nelle prossime settimane la situazione dovesse peggiorare a causa del prolungarsi dei mancati interventi di manutenzione da parte di Fvg Strade, non escludo di dover chiudere totalmente al traffico viale della Repubblica, oltre che altri tratti di strade provinciali che attendono la riasfaltatura, in particolare a Cimpello, per le stesse motivazioni".

L’ordinanza diverrà efficace entro qualche giorno, compatibilmente con le tempistiche di installazione della segnaletica. Sono esclusi dal divieto gli autobus di linea e i mezzi pesanti limitatamente alle necessità di carico e scarico all’interno del tratto oggetto dell’ordinanza.