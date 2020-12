Fiume Veneto taglia le bottiglie di plastica

La Regione ha finanziato con 6.250 euro un progetto, sviluppato dall’ufficio ambiente del comune di Fiume Veneto, a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica. “Economica e duratura – commenta Michele Cieol, assessore al bilancio del comune di Fiume Veneto -, la plastica è ampiamente utilizzata, ma la sua popolarità è accompagnata da un aumento incessante della quantità di rifiuti, che genera conseguenze negative sia sull’ambiente che sulla salute umana. L’obiettivo del progetto che abbiamo presentato in Regione è avviare un programma di riduzione dei rifiuti in plastica monouso, attraverso l’eliminazione dei distributori automatici di acqua e bevande in bottiglia, sostituendoli con degli erogatori d’acqua, iniziando dagli uffici comunali e, in una seconda fase, nei plessi scolastici".

"Saranno pianificate delle iniziative di informazione e sensibilizzazione, sui comportamenti da adottare per la riduzione dell’utilizzo dei prodotti in plastica monouso e in plastica oxo-degradabile, di promozione delle buone pratiche. Materiali più tradizionali come volantini e pieghevoli, ma anche la realizzazione di un breve video che racconti la storia di alcuni rifiuti di plastica gettati in luoghi caratteristici del territorio fiumano e la loro permanenza attraverso le stagioni. Appena il Covid-19 lo permetterà, sarà programmata una giornata divulgativa, in cui saranno proposte attività che, in forma giocosa e interattiva, spazieranno dalla lettura delle etichette da abbigliamento, al riconoscimento dei vari tipi di plastica attraverso i simboli, alla sperimentazione della presenza delle microplastiche nei cosmetici da risciacquo, agli approfondimenti sul ruolo degli pneumatici nell’ambiente".

Queste iniziative sono un ulteriore tassello che s'inserisce in una visione più generale per la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente, sulla quale il consiglio comunale fiumano si era già espresso nel 2019 deliberando all’unanimità – con la sola eccezione del PD - una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, poi integrata e condivisa dagli altri gruppi consigliari.