Fiume Veneto, taglio del nastro per Pepco

Pepco, la catena no food più grande e in più rapida crescita d'Europa, ha ufficialmente aperto le porte dei propri negozi in Italia. Da oggi, i residenti delle provincie di Pordenone e Treviso possono fare acquisti nei due primi punti vendita del brand di abbigliamento e articoli per la casa low cost. Pepco prevede di inaugurare nel Belpaese altri sette punti vendita entro la fine dell'anno.

Ha all'attivo oltre 2000 negozi in Europa e offre ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti selezionati, tra cui abbigliamento per uomo, donna e bambino, biancheria intima, accessori, giocattoli, decorazioni, prodotti tessili e articoli per la casa. L'abbigliamento (comprese scarpe e biancheria intima) costituisce circa il 60% dell'offerta della catena, gli articoli per la casa rappresentano invece il restante 40%.

I primi Pepco store sono stati inaugurati questa mattina in due famose shopping location del Nord-Est: il primo store si trova nel centro commerciale Gran Shopping Granfiume a Fiume Veneto, mentre il secondo è stato aperto nel centro commerciale Emisfero Sileamare a Silea in provincia di Treviso. A rappresentare l'azienda durante la cerimonia di apertura dei due punti vendita erano presenti Marcin Stańko, Operation Director, e Stefano Patellani, Operational Manager per Pepco Italia, accompagnati dai sales manager della catena.

"Siamo molto felici che l'Italia sia entrata a far parte della lista di Paesi in cui operiamo. I clienti italiani avranno ora la possibilità di visitare i nostri punti vendita e approfittare della vasta gamma di prodotti offerti dalla catena a prezzi molto convenienti. Sono convinto che gli articoli proposti da Pepco saranno in grado di soddisfare pienamente i gusti degli italiani", afferma Marcin Stańko.

L'Italia è il dodicesimo Paese in cui è possibile acquistare i prodotti Pepco. I negozi della catena sono già operativi in Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Romania e Bulgaria. Oltre alle aperture italiane, è prevista l'inaugurazione di nuovi store in Serbia a ottobre. Nei mesi successivi ci saranno ulteriori aperture di punti vendita in altre località italiane, tra cui Mantova, Bologna, Udine e Venezia.

Da quando Pepco ha annunciato il suo piano di ingresso nel mercato italiano, i preparativi per l'apertura dei primi negozi italiani sono proseguiti intensamente. E nei prossimi mesi l'attività sarà ancora più frenetica. La catena prevede, infatti, di aprire altri 7 negozi e creare più di 100 posti di lavoro, sia part time, sia full time, entro la fine del 2020.

"Ai nostri nuovi clienti offriremo non solo una vasta gamma di prodotti, ma anche una piacevole e conveniente shopping experience. I negozi saranno situati in centri commerciali o centri storici dove, insieme ad alcune catene food, creeranno un'offerta completa in grado di soddisfare pienamente le esigenze di acquisto quotidiano da parte dei nostri clienti" afferma Stefano Patellani.

Nei Paesi in cui opera, ha sempre ottenuto feedback positivi da parte dei consumatori, dei professionisti e delle associazioni. Il marchio ha ricevuto anche numerosi premi e riconoscimenti del settore retail e business tra cui il Forbes's Diamonds, il Super Brand, il Quality of Service Award, lo Shopping Center Forum Retailers' Award, il Best CEE Retailer of the Year 2017.

Maggiori dettagli e informazioni sull'offerta, sul marchio, sulle possibilità di carriera, sulla ricerca di nuovi spazi per i negozi PEPCO sono disponibili sul sito www.pepco.it.