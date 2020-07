Fiume Veneto, tempo di bilanci per i centi estivi

Si concluderanno venerdì 31 luglio i centri estivi organizzati dal Comune di Fiume Veneto, per i bambini da 3 a 11 anni. I partecipanti totali sono stati 131, suddivisi in due gruppi: i bimbi di età compresa tra 3 e 6 anni hanno frequentato le attività organizzate presso la scuola primaria di Bannia a partire dal 21 giugno; per quanto riguarda la facia 6-11 anni, nella scuola primaria di Fiume Veneto, i centri sono iniziati già dal 14 giugno, tra le prime iniziative in regione ad essere avviate.

“Siamo soddisfatti del risultato dei centri estivi comunali, ci ha fatto piacere che in molti casi le famiglie abbiano chiesto il prolungamento del periodo inizialmente indicato in fase di iscrizione. Dopo la comunicazione da parte delle scuole materne paritarie di non procedere, quest’anno, all’organizzazione dei consueti punti verdi, gli uffici comunali, che dobbiamo calorosamente ringraziare, si sono prodigati nell’avviare in sole due settimane un’attività che mai in passato era stata organizzata direttamente dal Comune. Vanno ringraziate per il lavoro svolto anche le cooperative affidatarie dell’animazione, il tutto in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni Covid-19", commenta il sindaco Jessica Canton.

"L'Amministrazione ha contribuito ai centri estivi per circa 50mila euro, abbattendo del 50% le quote a carico degli utenti. E’ bene ricordare che le famiglie possono richiedere i bonus dell’Inps e della Regione, contributi che in molti casi arrivano a rimborsare al 100% la spesa sostenuta. Considerato il buon esito dei centri estivi comunali, stiamo valutando se ripetere l’iniziativa anche per le prime due settimane di settembre, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico", conclude Canton.