Fiume Veneto, via libera ai centri estivi

La giunta comunale di Fiume Veneto ha deliberato l’approvazione dei progetti relativi ai centri estivi rivolti ai ragazzi del territorio organizzati da scuole, parrocchie, enti e associazioni per l’anno 2022.



“In continuità con quanto abbiamo avviato nel 2021, con questo bando – dichiara il Sindaco Jessica Canton – vogliamo sostenere le famiglie e le realtà che operano in favore dei nostri ragazzi, proponendo delle opportunità sociali e ricreative per i mesi estivi. Il bando mette a disposizione complessivamente € 45.500 per le associazioni e € 6.000 per le parrocchie finalizzato ad abbattere i costi, con beneficio diretto per mantenere basse le tariffe a carico delle famiglie.



Il contributo verrà assegnato in funzione del progetto, del numero degli iscritti, delle attività e delle ore di frequenza, con un minimo garantito che varia da € 22,00 a € 30,00 settimanali, in funzione della tipologia di utente e di servizio.



Quest’anno tutto lo stanziamento sarà coperto con fondi comunali, in quanto non si hanno notizie dell’erogazione di contributi ministeriali come accaduto negli ultimi due anni.



Accanto all’intervento del comune, le famiglie potranno accedere alle ulteriori agevolazioni di Dote Famiglia che la Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei fruitori dei centri estivi, attraverso una contribuzione a consuntivo da presentare online sul portale regionale.”



Le domande potranno essere presentate dal 9 al 20 maggio, tutta la modulistica sarà disponibile da lunedì 9 nel sito internet comunale.