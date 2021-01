Fiumicello ricorda Giulio Regeni

Il 25 gennaio ricorrono 5 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, ucciso al Cairo dopo essere stato sottoposto a torture e violenze. In occasione dell'anniversario del rapimento, il Comune dove è nato e cresciuto Giulio, e dove risiede la famiglia Regeni, Fiumicello Villa Vicentina, per ricordare il ricercatore friulano ha organizzato un evento in streaming.

Non solo, al mattino del 25 gennaio, saranno inaugurate delle Panchine gialle, nel parco scolastico Giulio Regeni.



Alle 17.30, evento online, 'Pensieri e parole', con la partecipazione di personalità del mondo della cultura, arte e giornalismo. Sarà possibile seguire la diretta streaming da casa, dal sito del quotidiano 'La Repubblica'. In alternativa la diretta sarà trasmessa sulle pagine Facebook 'Il Comune informa Fiumicello Villa Vicentina', 'Giulio siamo noi' e 'Verità per Giulio Regeni'.



Infine, alle 19.41 - l'ora in cui si sono perse le tracce di Giulio, al Cairo, l'iniziativa virale sui social, 'Coloriamo i social di giallo', in cui ognuno potrà pubblicare una foto, un cartello, un disegno giallo dedicato a Giulio, ma anche semplicemente accendere una candela o esporre una bandiera gialla sulla finestra di casa, in suo ricordo.