Flash Mob contro la violenza ad Aquileia

Gli atti di violenza, e ancor più di violenza familiare sulle donne, a cui abbiamo recentemente assistito nella nostra Regione, e in particolare nella Bassa friulana, non ci possono lasciare indifferenti, perciò si è costituito nei giorni scorsi spontaneamente il comitato "Noi ci siamo", al quale hanno immediatamente aderito molte donne e uomini delle istituzioni, e non solo, che hanno sentito l'esigenza di creare uno spazio di partecipazione pubblica, nella forma di un Flashmob, ad Aquileia, domenica 4 ottobre, alle 10, in piazza Capitolo.

"Per non voltare la testa, per testimoniare di persona partecipazione e vicinanza, e provare, attraverso il silenzio dei gesti più semplici, a superare il trauma che questa volta ha colpito Aquileia, ma che purtroppo continua a investire ogni parte del nostro Paese", spiegano dal comitato.

"Per non rassegnarci, per capire perché succede, per dire che 'Noi ci siamo' e che non deve accadere più, ci ritroveremo assieme, unite e uniti simbolicamente da un nastro rosso di un metro (che garantirà anche il distanziamento necessario) a formare tutt* assieme una figura solidale e protettiva che si stringe attorno a chi ne ha più bisogno, quel che dovrebbe essere il compito di una comunità e di una società solidale", si legge ancora.

"Sentiamo, infatti, il bisogno di stringerci in un abbraccio virtuale che ci dia la forza di reagire positivamente a quanto è successo, attraverso un'assunzione di responsabilità e un impegno a realizzare tutto il necessario per contrastare il disagio e la solitudine, da cui spesso nasce la violenza. Noi ci siamo!".

Il flashmob si terrà anche in caso di pioggia, assieme alla mascherina porteremo pure l'ombrello!

È ancora possibile aderire al Comitato, sia attraverso la pagina Facebook dell’evento, sia mandando un’email a luisacontin@gmail.com, segnalando l’eventuale partecipazione al flashmob di domenica 4 ottobre (in questo caso è necessario specificare anche il comune di residenza e il numero di telefono nel rispetto delle misure anti Covid).

Anche sulla pagina dell’evento creata su Facebook in un solo giorno ci sono state 100 risposte di partecipazione.