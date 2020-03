Flash mob musicale per sconfiggere il Coronavirus

In questi giorni difficili, in cui l'Italia è chiusa e molti di noi sono costretti a casa, le città sono deserte e gli unici intrattenimenti concessi sono tra le mura domestiche, sono diverse le iniziative nate per far sentire unito il Paese e – diciamocelo pure – trovare un modo originale e simpatico per trascorrere il tanto, troppo, tempo libero a disposizione.

Dagli arcobaleni accompagnati da messaggi di speranza e ottimismo disegnati dai bambini e corredato dall'hashtag #andràtuttobene, a un originale Flash Mob in programma questa sera, venerdì 13 marzo, alle 18.

Dove? Visto che le distanze vanno rispettate, che l'invito #iorestoacasa è un ordine categorico e che non si possono creare affollamenti, l'iniziativa si svolgerà nei giardini e sui terrazzi delle nostre case. Gli italiani, tutti assieme, alle 18 di questa sera, sono invitati a intonare una canzone, accompagnati da uno strumento musicale, per chi lo possiede. In alternativa chi non sa suonare uno strumento potrà cantare. In fondo è consentito anche stonare, nessun vicino chiamerà la polizia o la croce verde se verrete sorpresi a cantare e suonare in giardino!

In alternativa si può anche accendere lo stereo, alzando il volume un po' più del consentito dai vari regolamenti condominiali, e sapalancare le finestre, facendo uscire la nostra canzone preferita. Un'iniziativa leggera che vuole simbolicamente far sentire unita e vicina l'Italia intera, da Nord a Sud, isole comprese, per darci forza l'uno con l'altro in un momento così difficile e imprevedibile.