Fluidodinamica, doppio premio per Alfredo Soldati

Doppio riconoscimento internazionale per l’attività scientifica svolta da Alfredo Soldati, professore di fluidodinamica all’Università di Udine e alla Technische Universität di Vienna, dove è anche direttore dell’Istitute of fluid mechanics and heat transfer. Soldati, infatti, è stato nominato fellow della Società europea di meccanica (Euromech, https://euromech.org/), sodalizio che comprende tutte le discipline della meccanica, e, primo italiano a riceverlo, è stato insignito del premio Freeman Scholar per il 2020 dalla Società americana di ingegneria meccanica (Asme, https://www.asme.org/).

Alfredo Soldati ha ricevuto la fellowship a Euromech per “il suo contributo alla comprensione dei processi fondamentali dei flussi multifase turbolenti e per il suo grande impegno nei confronti della comunità internazionale di fluidodinamica”. L’elezione a fellow è riconosciuta ai membri della comunità scientifica che hanno contribuito significativamente all’avanzamento delle scienze meccaniche con le loro ricerche originali e pubblicazioni e il loro apporto innovativo nelle applicazioni tecnologiche. Il professor Soldati diventa così uno dei 22 fellow della sezione Meccanica dei fluidi (l’altra è Meccanica dei solidi) della Società. Il regolamento Euromech prevede che solo la metà dell’uno per cento dei soci possa accedere a questa carica.

Il premio Freeman Scholar è un’onorificenza assegnata annualmente a studiosi riconosciuti di fluidodinamica e prevede un premio di 10 mila dollari, la pubblicazione di una ricerca sulla rivista scientifica internazionale “Journal of Fluids Engineering” e una serie di conferenze pubbliche negli Stati Uniti. Il riconoscimento è stato istituito nel 1970 da John R. Freeman, membro onorario e ventiquattresimo presidente dell’Asme.

Ingegnere nucleare e dottore di ricerca in Ingegneria chimica all’Università di Pisa, post-doc all’Università della California a Santa Barbara, dal 1993 Soldati è all’Università di Udine. Dal 2007 è ordinario di fluidodinamica presso il Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura, dove ha creato e dirige il laboratorio di Fluidodinamica multifase. Soldati è stato guest professor all’Ecòle Polytechnique di Losanna (Svizzera), all’Institut Polytechnique di Tolosa (Francia) e alla Scuola superiore sant'Anna di Pisa. Tra i suoi riconoscimenti, ha ricevuto il premio e medaglia d’oro Panetti-Ferrari dall’accademia delle Scienze di Torino, è fellow della American physical society e rettore del Centro internazionale di scienze meccaniche (Cism) di Udine. È editor in chief della rivista International journal of multiphase flow.