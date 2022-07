Fogliano Redipuglia, al via la riqualificazione degli alloggi Ater

Al via i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà di Ater Gorizia in via Bersaglieri 18 a Fogliano Redipuglia, che interesseranno i venti alloggi dello stabile.

Il costo complessivo degli interventi è di 1.100.000 euro e comprenderà la riqualificazione energetica dell’intero involucro, la sostituzione delle caldaie termo-autonome, nonché la realizzazione di un nuovo ascensore.

L’edificio è caratterizzato da due corpi di fabbrica posti a “L”, collegati tra loro mediante un unico vano scala esterno con distribuzione a ballatoio. I corpi di fabbrica contengono rispettivamente 6 e 14 alloggi per un totale di 20 unità residenziali. Finora non sono stati eseguiti interventi manutentivi straordinari ai corpi di fabbrica nel loro complesso dalla data di realizzazione dello stabile – ultimato nel 1984 –, se non alcune puntuali manutenzioni interne agli alloggi durante i periodi di sfittanza tra una locazione e la successiva.

Tutti gli alloggi di cui è costituito il fabbricato attualmente risultano abitati e continueranno a essere occupati dagli inquilini durante l’esecuzione dei lavori. Le opere che saranno eseguite riguarderanno l’involucro esterno (copertura, cappotto e serramenti esterni), mentre internamente agli alloggi saranno sostituite le caldaie esistenti con caldaie a condensazione, compresi i nuovi canali da fumo. Inoltre, per rendere maggiormente fruibili gli accessi agli alloggi di tutti i piani, verrà realizzato un ascensore esterno in prossimità del vano scala. Prevista anche una serie di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

"Esprimo soddisfazione per il progetto: si tratta di una importante riqualificazione per il territorio. La dimostrazione concreta che Ater Gorizia, attraverso i fondi PNRR, lavora per tutti i comuni della provincia, grandi o piccoli che siano", commenta il presidente di Ater Gorizia, Fabio Russiani.

"Siamo soddisfatti – sottolinea il sindaco di Fogliano Redipuglia, Cristiana Pisano – per l'impegno di Ater nel recupero di questo edificio e, al contempo, siamo grati per l'attenzione riservata alle condizioni di vita delle famiglie che vi abitano".

"Questa riqualificazione – conclude Francesca Tubetti, membro del CdA di Ater Gorizia – conferma l'importanza di fornire risposte a tutti gli inquilini con interventi di miglioramento globale degli alloggi attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma soprattutto con interventi di efficientamento energetico che permetteranno altresì di abbattere i consumi".

Nella foto Ater, Russiani, Pisano e Tubetti accanto allo stabile interessato dai cantieri