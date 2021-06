Fondazione CRTrieste lancia il Bando contro la povertà sociale

La Fondazione CRTrieste promuove il “Bando contrasto alla povertà e fragilità sociale 2021” volto alla realizzazione di interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio lavorativa e integrazione degli immigrati.



Il Bando è destinato agli enti del terzo settore operanti nel territorio dell’originaria provincia di Trieste: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni (riconosciute o non riconosciute), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, iscritti nei registri previsti dalla vigente normativa di settore (registri ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali).



INTERVENTI NON AMMESSI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

CONTENUTI DELLE RICHIESTE

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Nell’ambito del presente Bando è ammessa la presentazione di una sola richiesta, finalizzata alla realizzazione di interventi da avviarsi successivamente alla comunicazione dell’esito del Bando e la cui conclusione è prevista, entro e non oltre il 31 dicembre 2022. In ogni caso, i soggetti beneficiari di qualsivoglia contributo sono tenuti al rispetto, oltre che delle disposizioni del presente Bando, anche di quanto disciplinato dal Regolamento attività istituzionale della Fondazione e delle ulteriori indicazioni che verranno esplicitate nella lettera di comunicazione di assegnazione del contributo stesso.Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messo a disposizione l’importo complessivo di Euro 400.000,00. In ogni caso, la Fondazione si riserva il diritto di utilizzare solo parzialmente le risorse complessivamente messe a disposizione.Non sono ammesse richieste per: a) automezzi; b) spese per la fornitura di beni e servizi che già competono al soggetto richiedente in base a specifico affidamento da parte di enti pubblici; c) acquisto di attrezzature usate; d) copertura di canoni di leasing, locazione e noleggio di immobili, attrezzature ed equipaggiamenti.- Le domande, redatte in forma cartacea e in lingua italiana, firmate in calce dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno pervenire presso la sede della Fondazione CRTrieste entro le ore 12.00 del 31.7.2021 e potranno essere consegnate a mano o inviate a mezzo posta ordinaria. 2 È altresì ammesso l’invio telematico tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente all’indirizzo PEC della Fondazione “info@cert.fondazionecrtrieste.it”. In tal caso, il legale rappresentante dovrà apporre la firma autografa sulla richiesta predisposta in forma cartacea, che dovrà essere poi scansionata per l’invio telematico. Le richieste pervenute dopo il termine o con modalità differenti da quelle indicate, non saranno prese in considerazione. La documentazione inviata non verrà restituita. La spedizione del plico rimane a solo ed esclusivo rischio del mittente.- Le richieste dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito www.fondazionecrtrieste.it, sezione “Bandi”, e dovranno contenere tutti i seguenti elementi: a) soggetto richiedente, natura giuridica e legale rappresentante, codice fiscale e/o partita IVA, recapiti telefonici, postali e di posta elettronica, indicazione di un responsabile dell’istruttoria; b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto in caso di prima richiesta o in caso di sopravvenute variazioni dei medesimi; c) copia dell’atto di riconoscimento della personalità giuridica; d) copia dell’iscrizione a uno dei registri previsti dalla vigente normativa di settore (registri ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali); e) copia dell’ultimo rendiconto di cassa/bilancio di esercizio approvato; f) descrizione dell’attività ordinariamente svolta dal richiedente; g) descrizione degli interventi e delle misure per le quali viene chiesto il contributo con l’indicazione dei beneficiari, dei relativi obiettivi, delle modalità di utilizzo e delle tempistiche; h) dichiarazione di accettazione dei contenuti del presente Bando e del Regolamento attività istituzionale della Fondazione; i) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016. La Fondazione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione e si riserva di compiere ogni accertamento ritenuto opportuno, di effettuare incontri con il soggetto richiedente o visite presso la sua sede per acquisire ogni ulteriore informazione necessaria alla valutazione della richiesta.- L’assegnazione dei contributi avverrà sulla base di un’analisi comparativa delle richieste, che verrà svolta tenendo conto dei seguenti criteri: esperienza maturata dal soggetto richiedente nel settore; numero di utenti/beneficiari coinvolti; completezza della documentazione fornita; presenza di indicatori volti a consentire una valutazione ex post del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e dei possibili benefici sul territorio; compartecipazione economica all’intervento del soggetto richiedente, anche mediante la disponibilità di terzi; capacità di individuazione dei bisogni del territorio ed efficacia delle soluzioni proposte; sostenibilità dell’intervento e adeguatezza del cofinanziamento. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito al presente bando si fondano su autonome e insindacabili valutazioni.- L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito www.fondazionecrtrieste.it e tramite specifica comunicazione scritta a ciascuno dei richiedenti.