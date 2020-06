Fondazione Pittini: contributi per la terza rata di tasse universitarie

La Fondazione Pittini mette a disposizione degli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico 2019/2020 ad uno dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico dell’Università degli Studi di Trieste un contributo per il pagamento della terza rata di tasse universitarie.

Si tratta di un contributo finanziario erogato dalla Fondazione Pittini regolamentato da un bando, e prevede misure di sostegno con importo massimo pro capite di 500 euro.

Tra i requisititi richiesti i beneficiari devono aver conseguito, dal 10 agosto 2019 al 31 luglio 2020, almeno 20 CFU per gli iscritti al I anno e 25 CFU per gli studenti degli anni successivi.

La data di scadenza è fissata al 31 luglio 2020​



Qui il link diretto al bando: https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/bando_pittini_finale_e_domanda_partecipazione_all.12.pdf

Sito web bandi premi di studio UniTS: http://web.units.it/premi-studio/bandi/tutti