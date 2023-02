Formati 220 esperti in Project Management

Un’opportunità di contatto e aggiornamento tra professionisti e imprese, ma anche – e soprattutto – un’occasione per festeggiare coloro che hanno frequentato il corso di perfezionamento in Project Management: è ciò che ha rappresentato il primo Networking Event & Graduation delle dodici edizioni del corso dell’Ateneo friulano, iniziativa ospitata lo scorso sabato dal polo economico-giuridico di via Tomadini. Per l’occasione, sono stati consegnati gli attestati ai circa sessanta ex alumni presenti (220 quelli formatisi finora, che hanno seguito il corso online collegati da tutte le parti d'Italia e alcuni anche dall'estero).

L’evento, realizzato in partnership col Project Management Institute - Northern Italy Chapter, ha permesso di approfondire il tema “Il Project Manager: quali skills per il futuro?”, alla presenza di vari esperti del settore, certificati PMP (Project Management Professional): Antonio Dalvit, Luca Guidetti, Donatella Debidda, Michela Lautieri. Moderato da Stefano Tonchia – direttore del corso di alta formazione e docente di Project Management al Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura dell’Università di Udine – è stato aperto dai saluti istituzionali di Agostino Dovier, delegato per la Didattica.

L’innovatività e la competitività di un’impresa, è stato ricordato nel corso della mattinata, sono sempre più legate alla capacità di gestire progetti e il Project Management si rafforza come competenza manageriale trasversale. Da questi presupposti è nato, nel 2018, il corso di perfezionamento dell’Ateneo friulano, accessibile a chi ha la laurea triennale, di qualsiasi classe. A marzo partirà la tredicesima edizione, che durerà fino a giugno 2023: il corso tratta tutti gli aspetti del Project Management in chiave operativa, consentendo di impostare, comprendere e controllare l’avanzamento dei progetti, sia nel ruolo di Project Manager che come membri di Team di progetto.

La programmazione didattica, oltre a essere basata sugli standard internazionali del Project Management Institute e aggiornata alle nuove pratiche “agili”, si rinnova sul versante della modalità di erogazione. Le lezioni saranno trasmesse online, in diretta streaming, su piattaforma Microsoft Teams, per andare incontro alle necessità dei partecipanti, sempre più diversificate per provenienza geografica (intero territorio nazionale) e professionale (dal manager aziendale al digital/media manager di web agency).

Gli interessati hanno tempo fino alle 12 di giovedì 23 febbraio per iscriversi, attraverso il link. Per maggiori informazioni.