Formazione continua, quattro nuovi corsi al Bearzi

Proseguono le iniziative per la formazione continua di occupati e disoccupati al Bearzi di Udine, dove sono aperte le iscrizioni a quattro nuovi corsi in partenza presso il Centro formazione professionale dell’istituto (Cnos-Fap). Due di questi riguarderanno il ramo dell’amministrazione e della contabilità, uno dedicato al miglioramento della lingua inglese e altri quattro saranno invece mirati allo sviluppo delle cosiddette “soft skills”, ovvero le capacità personali di comunicazione e interazione.

Corso di tecnico per l’amministrazione e contabilità. L’obiettivo di questo corso è il conseguimento del diploma di qualifica riconosciuta nel Repertorio regionale per la figura in oggetto, attraverso un iter formativo che comprenderà elementi relativi alla gestione degli strumenti digitali d’ufficio, di dati e report, dei modelli avanzati di contabilità, dei rapporti con il sistema finanziario e del bilancio annuale di un’azienda.

La durata è circa sei mesi a partire da ottobre (600 ore complessive, di cui 260 di stage) e possono partecipare tutte le persone iscritte al programma Pipol, diplomate preferibilmente in ambito tecnico-economico o con qualifica di III grado in ambito economico-contabile.

Corso di tecniche di base per la contabilità. Si tratta di una proposta mirata a formare figure in grado di gestire efficacemente la contabilità di un’azienda, l’amministrazione del personale e le funzioni di segreteria. A tale scopo, durante le 220 ore in programma tra aula e laboratorio i corsisti impareranno – oltre che le nozioni per un utilizzo ottimale di internet, social media e software offline quali il foglio di calcolo – anche a utilizzare un apposito gestionale per trattare correttamente i documenti contabili ricevuti e in emissione.

Tra i requisiti di partecipazione è richiesta in questo caso una conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del Quadro Comune Europeo per l’apprendimento delle lingue e il possesso delle competenze logico-matematiche di base. Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti, che dovranno aver compiuto di 18 anni di età.

Corsi gratuiti sulle “soft skills” per occupati e disoccupati maggiorenni

Quattro cicli di incontri serali della durata di due settimane ciascuno mirati allo sviluppo di altrettante competenze fondamentali nel mondo del lavoro:

• interagire e comunicare in modo efficace

• pianificazione della ricerca attiva del lavoro

• il lavoro di squadra per dividere i compiti e moltiplicare i successi

• il lavoro con mentalità flessibile e apertura al cambiamento

Corso gratuito “Competenze linguistiche inglese A2”. Questo corso mira ad acquisire una conoscenza di base della lingua inglese da poter spendere nei diversi contesti formativi, lavorativi, di relazione in senso lato, in aderenza ai principi delle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente che includono la competenza multilinguistica.

Le competenze oggetto di sviluppo nel corso corrispondono al livello A2 dello standard QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) che consente di “Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza, comunicare in attività di routine che richiedono uno scambio basilare di informazioni, descrivere in modo semplice aspetti del proprio ambiente e vissuto ed elementi riferibili a bisogni immediati”. La competenza linguistica verrà acquisita attraverso lo sviluppo delle abilità di ricezione (ascolto e lettura), interazione e produzione scritta e orale.

Al corso possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma Pipol ed è richiesta una conoscenza della lingua inglese a livello A1. La durata è di 60 ore a partire dal 21 ottobre (o comunque al raggiungimento del numero minimo di otto iscritti) fino al 21 dicembre 2020.

Maggiori informazioni sui corsi e su come partecipare sono disponibili sul sito internet dell’Istituto Bearzi nella sezione “Formazione continua (catalogo corsi)”