Formazione per 'Mamma Lingua, storie per tutti, nessuno escluso'

Sono tre le date da segnare in calendario per i due corsi di formazione destinati agli operatori di "Mamma Lingua. Storie per tutti Nessuno Escluso", iniziativa di AIB Associazione Italiana Biblioteche entrata a far parte a novembre scorso del mondo di LeggiAMO 0-18, il progetto di promozione della lettura della Regione Friuli Venezia Giulia. I due seminari, in programma ad Aviano il 23 e il 30 aprile e a Codroipo il 14 maggio, sono stati attivati per approfondire le conoscenze del personale che lavora, appunto al progetto "Mamma Lingua”.



I SEMINARI

Il primo appuntamento in programma ad Aviano si svolgerà in due giornate distinte: sabato 23 aprile (dalle 10 alle 12) e sabato 30 aprile (dalle 10 alle 12). Il corso di sabato 23 aprile si svolgerà on-line mentre per il sabato successivo la partecipazione è prevista in presenza presso la Biblioteca civica di Aviano. L’appuntamento di Codroipo invece si svolgerà nella data unica di sabato 14 maggio dalle 14.30 alle 18.30 presso la Biblioteca Civica.



Docenti di entrambi i corsi saranno Roberta Garlatti, coordinatrice regionale del progetto Mamma Lingua e Referente regionale AIB NpL (Nati per Leggere), e Viviana Urban, coordinatrice NpL provinciale e bibliotecaria di Spilimbergo. Il seminario si propone di coniugare conoscenze e competenze relative alla lettura nei primi anni di vita dei bambini e all’educazione nei contesti familiari e scolastici bilingui e le conoscenze base del progetto "Mamma Lingua. Storie per tutti Nessuno Escluso".I corsi sono rivolti a tutti gli operatori del settore (bibliotecari, educatori, insegnanti, pediatri di famiglia e di comunità, operatori sociosanitari delle cure primarie, operatori delle associazioni culturali e di sostegno alla genitorialità) e ai volontari che gestiranno le attività del progetto “Mamma lingua. Storie per tutti, nessuno escluso”."Mamma Lingua. Storie per tutti Nessuno Escluso" è un percorso inclusivo, volto a promuovere i valori fondamentali della propria lingua madre e si rivolge a bambini e bambine da 0-6 anni delle più numerose comunità straniere presenti in Italia. L'obiettivo principale di Mamma Lingua è quello di favorire l’apprendimento dell’italiano e migliorare l’integrazione delle famiglie straniere tramite la diffusione dei libri per bambini in età prescolare. In molte regioni, e in particolar modo nel Friuli Venezia Giulia, sono molte le situazioni di co-presenza di diverse lingue d’origine e di bilinguismo e questa iniziativa è nata proprio con l'obiettivo di promuovere l'inclusione ma anche di valorizzare la propria lingua madre. Mamma Lingua sostiene la lettura nella propria lingua d'origine con lo scopo di migliorare lo sviluppo cognitivo e linguistico di tutti i bambini e favorisce la narrazione condivisa in più lingue per aiutare a creare comunità più unite e integrate.Entrambi i percorsi sono organizzati da AIB FVG in collaborazione con LeggiAMO 0-18 e sono gratuiti per tutti i partecipanti residenti in Friuli Venezia Giulia. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a martina.contessi@aib.it. Al termine dei percorsi a tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso. Maggiori informazioni sul sito ufficiale di LeggiAMO 0-18 al link: https://leggiamofvg.it/formazione-bibliotecari/"Mamma Lingua. Storie per tutti Nessuno Escluso" fa parte di LeggiAMO 0-18, progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.