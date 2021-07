Forni di Sopra avrà un nuovo Municipio

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia approva un emendamento con cui finanzia la demolizione e ricostruzione del Municipio di Forni di Sopra con un importo di 5.300.000 euro.

Le spese sono state suddivise in 2.000.000 durante l’anno 2022 e 3.300.000 durante l’anno 2023. Il sindaco Marco Lenna esprime la sua gratitudine al Presidente Fedriga, all’Assessore alle autonomie locali Roberti, al vicepresidente del Consiglio Regionale Mazzolini, all’Assessore alle finanze Zilli e a tutto il gruppo della Lega Nord e ai consiglieri dell’Alto Friuli.

“La tempestività con cui la regione ha dato risposta a una gravosa esigenza del Paese consentirà di avanzare con il progetto in tempi record. Potremo avviare i lavori nel più breve tempo possibile. L’abbattimento della struttura municipale si è reso necessario in seguito ad alcuni controlli che hanno evidenziato diversi problemi di staticità, rendendo l’immobile non idoneo. Attualmente gli uffici comunali sono stati collocati nella vecchia sede municipale e alcuni dipendenti sono al momento decentrati a Forni di Sotto”, spiega Lenna.

“L’avvio dei lavori consentirà d’implementare la struttura dal punto di vista energetico e ottimizzare gli spazi, creando un Municipio più funzionale e idoneo a un Comune turistico come Forni di Sopra. Permetterà anche il ricollocamento di alcuni servizi essenziali come la banca e la farmacia che, al momento, erano stati costretti a trovare un posto temporaneo a causa dell’inagibilità della struttura”, conclude il sindaco.