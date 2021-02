Forno in cerca di futuro

Settant’anni fa, nella notte tra il 24 e 25 febbraio 1951, alla Safau, storica acciaieria di Udine, il Forno Martin Siemens versò la sua prima colata. Da qui cominciò una vera rivoluzione per il Friuli che divenne pinto di riferimento a livello nazionale per il mondo della siderurgia.



Partì da qui anche la ripresa dell’economia in regione. L’acciaieria, infatti, decollò e creò occupazione nel tragico dopoguerra per i friulani, che furono impiegati nella ricostruzione. In questo modo si combatté anche il drammatico problema dell’emigrazione, che portava i più giovani a cercare fortuna altrove.



Grazie a quella prima colata del forno Martin Siemens, voluto da Serafino Galotto, la Safau, da ferriera di provincia, divenne una delle più importanti acciaierie italiane e seppe richiamare al lavoro tecnici di punta da tutta Italia. La produzione annua della Safau superò le 50 mila tonnellate e fu fermata definitivamente il 5 agosto 1975, dopo aver prodotto, durante i suoi 24 anni di attività, oltre un milione di tonnellate di acciaio. Della storia del Forno Martin Siemens e di quella storica prima colata oltre ai tecnici presenti, si ricorda soltanto chi alla storica acciaieria ha dedicato la vita. Primi fra tutti gli Amis de Safau, e tra questi il tecnico Bruzio Bisignano, esperto e divulgatore di sicurezza sul lavoro, autore e protagonista del progetto ‘Ocjo’, che ha documentato le fasi cruciali nei suoi ‘Racconti per immagini’.



Ora più di tutto preme a Bisignano e al sodalizio ridare un futuro sociale e culturale