Francobolli, annulli speciali per Natale 2019

Poste Italiane, in occasione del Natale 2019, promuove a Udine servizi filatelici temporanei. Gli annulli speciali potranno essere richiesti nella giornata di giovedì 12 dicembre, dalle 10 alle 13, negli seguenti Uffici Postali: Cervignano, via Trieste 84; Cividale, Largo Boiani 81; Codroipo, via Friuli 5; Lignano Sabbiadoro, via Gorizia 37; San Daniele, via Roma 24; Udine Centro, via Vittorio Veneto 42; Tolmezzo, Via Carnia Libera 1944 39, Gemona, via Caneva 13.

In queste sedi saranno anche disponibili le cartoline dedicate al Natale per inviare gli auguri, dove sarà possibile apporre uno dei due francobolli emessi il 2 dicembre scorso.

Con l’annullo sarà timbrata la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello filatelico dove, oltre alle cartoline a tema, saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.