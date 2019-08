Frecce Tricolori, conto alla rovescia per l'Air show 'W Lignano'

E' cominciato il countdown per l'Air Show 'W Lignano', che domenica 11 agosto, porterà in volo sui cieli della spiaggia di Sabbiadoro le Frecce Tricolori. Reduce dalla trasferta in Slovacchia, il 3 e 4 agosto scroso, a Sliač, in occasione dello Slovak International Air Fest, la Pan sarà la grande protagonista di un evento che ogni anno attrae sempre più turisti, tra stranieri e italiani.



Un'occasione, quella di domenica 11 agosto, per ammirare naso all'insù le acrobazie aeree della formazione italiana che a luglio ha vinto il premio RAFCTETrophy come miglior pattuglia acrobatica al Royal international Air Tattoo di Fairford, in UK, tra i più importanti air show d’Europa.



Il primo agosto scorso, inoltre, a Rivolto è atterrato per la 1ª volta il velivolo M-345, in una missione di volo assieme al T-346, velivolo tecnologicamente all'avanguardia utilizzato dall’Aeronautica Militare per l'addestramento al volo dei piloti. L'Aermacchi M-345 sarà il velivolo che prossimamente vestirà la livrea delle Frecce Tricolori.



Sabato 10 agosto si svolgeranno le consuete prove, mentre dalle 16 di domenica andrà in scena lo spettacolo aereo.

L’evento, fortemente voluto dal Comune di Lignano Sabbiadoro e dall’Aeroclub Friulano, per il quarto anno consecutivo vedrà alla Direzione Vittorio Cucurnia che a riguardo può vantare un’esperienza più che ventennale.



L'apertura dello spettacolo – ma il programma è suscettibile di variazioni – spetta alla ricognizione aerea effettuata da un drone, poi sarà la volta del Team Para, seguito dal Team Audace 7 paramotoristi. Sorvolo sull'arenile lignanese anche dell'elicottero HH139 Am, degli 'asini volanti' pordenonesi Flying Donkeys Team 2 Ulm, Cap 21 Ds, Fly Team Roma 4 Ulm e Cap 231. Poi, intorno alle 18, la scena sarà tutta per le amatissime Frecce Tricolori che coloreranno il cielo di Lignano dei colori della bandiera italiana.