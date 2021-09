Frecce Tricolori, biglietti a ruba per l'Air Show: pass esauriti

"Ci scusiamo, i pass sono esauriti": è questo il messaggio che infrange i sogni di quanti stamattina alle 10 si sono messi in fila per accaparrarsi un pass per l'attesissimo Air Show, in programma alla base di Rivolto il 18 e 19 settembre, per festeggiare i 60 anni delle Frecce Tricolori. Come previsto, le richieste hanno superato e di gran lunga il numero di visitatori ammessi! Alle 14.30, quando i pass sono terminati, c'erano in attesa circa 3.300 persone.

Il 60ennale sarà a numero ridotto, a causa delle normative Covid in vigore. Stamattina le 'biglietterie virtuali' sono state aperte alle 10 e decine di migliaia di utenti si sono messi in fila per registrarsi e assicurarsi un pass. Il pass è valido per una sola giornata (chi assiste allo show di sabato non potrà fare il bis domenica) ed è gratuito.