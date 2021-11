Frecce Tricolori, un orgoglio per l'Italia e il Friuli Venezia Giulia

"Le Frecce tricolori sono un orgoglio per l'intero Paese e per il Friuli Venezia Giulia ed è un onore vederle decollare dalla base di Rivolto. La Regione, come ha sempre fatto, continuerà ad essere al fianco della Pattuglia acrobatica nazionale e a supportarne le attività, anche in virtù del forte legame di affetto che lega la Pan e le nostre comunità".



È questo il messaggio espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante l'incontro di questa mattina con il comandante uscente delle Frecce Tricolori, il tenente colonnello Gaetano Farina, e il tenente colonnello Stefano Vit, che subentrerà a breve al comando della Pan.



Dopo aver ringraziato Farina per il lavoro svolto e l'ottima collaborazione instauratasi con la Regione, il governatore si è quindi complimentato con Vit per il nuovo incarico, confermando

che alla Pan non mancherà il supporto dell'Amministrazione regionale.