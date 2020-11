Freddo polare anche in Fvg

Freddo e nevischio, anche in pianura, a partire da mercoledì 2 dicembre. Un fronte freddo atlantico, entrando martedì sul Mediterraneo, genererà una depressione che interesserà più direttamente la regione tra mercoledì e giovedì, richiamando aria umida da sud in quota, più fredda da nord-est nei bassi strati. Il tutto sta portanto temperature ben al di sotto dello zero su tutta la regione.

Le previsioni Osmer Arpa Fvg

Domani, martedì 1° dicembre, al mattino cielo sereno con gelate diffuse sui monti e in pianura. Nel pomeriggio poco nuvoloso, sulla costa soffierà Bora moderata, sostenuta dalla sera.

Mercoledì 2 avremo cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni da deboli a moderate, a partire dalla costa e dal pomeriggio, inizialmente nevose oltre i 300 metri circa. Localmente e temporaneamente sarà possibile neve mista a pioggia su pianura e costa. Sulla costa soffierà Bora forte, in pianura da moderata a sostenuta.



Giovedì 3 cielo coperto con precipitazioni in genere abbondanti di notte e di mattina. La quota neve si assesterà intorno ai 500 metri circa. Sulla costa soffierà Bora sostenuta, moderata in pianura. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno a cessare.



Venerdì 4 cielo da nuvoloso a coperto e dal pomeriggio saranno probabili precipitazioni in intensificazione. Sui monti neve inizialmente a fondovalle, poi quota neve in rialzo specie sulle Prealpi. Sulla costa dal pomeriggio Scirocco, sostenuto in serata.