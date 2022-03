Friulab, taglio del nastro per la nuova sede

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo si terrà l'inaugurazione della nuova sede della società Friulab, società in house di analisi ambientali partecipata di CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana, con la presenza anche del gestore di Pordenone Hydrogea Spa con cui è in essere un rapporto di collaborazione. All’incontro presenzieranno Salvatore Benigno, Attilio Vuga, Giancarlo Candotto e Giovanni De Lorenzi, presidenti rispettivamente di Cafc, Acquedotto Poiana, Friulab, Hydrogea. Friulab si è spostata in viale Palmanova presso la sede aziendale di CAFC Spa.



“Friulab è uno dei cuori pulsanti del nostro impegno sul fronte ambientale - spiega Benigno -. La condivisione delle informazioni avviene in tempo reale, consentendo un controllo immediato delle condizioni qualitative delle acque e un intervento tempestivo in caso di anomalie; la consultazione dei risultati è possibile, infatti, sin dalle prime fasi delle analisi”. L’impegno di CAFC in campo analitico ben si esprime nei numeri di campionamenti effettuati nell’arco dell’anno 2021 su 3.866 prelievi sulle acque destinate al consumo umano, per circa 75mila parametri, e su 2.361 prelievi di acque reflue depurate, per 16.721 parametri analizzati.



“Abbiamo l’ambizione di diventare un punto di riferimento, a livello regionale, per i gestori del servizio idrico integrato per il controllo della qualità delle acque, dei fanghi di depurazione e degli scarichi fognari - aggiunge Candotto -. Friulab ha cambiato sede per dotarsi di una struttura logisticamente più razionale e organizzata, per ottimizzare e rendere più efficienti le attività del laboratorio, anche con l’ausilio di apparecchiature strumentali complesse di ultima generazione, altamente tecnologiche e performanti”.“Ci impegniamo ogni giorno - conclude il presidente di CAFC - per garantire la qualità dell’acqua potabile e delle acque reflue ed effettuiamo, insieme ad ARPA FVG e alle Aziende per i Servizi Sanitari competenti, controlli e analisi periodiche rispettando la frequenza di campionamento e i metodi di analisi dei parametri secondo quanto previsto dal D. Lgs 31/01 e dal D. Lgs. 152/2006”.