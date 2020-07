Friulani nel mondo, legami più forti grazie all’emergenza

Il neo presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, Loris Basso, celebra per la prima volta nel suo mandato la Convention giunta alla sua XVII edizione, uno degli eventi annuali più attesi per i friulani che vivono all’estero. Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria il programma ha subito sostanziali cambiamenti rinviando al prossimo anno l’incontro previsto a Osoppo, dove comunque sabato 25 si terranno come previsto il convegno e la cerimonia commemorativa dedicate a Ottavio Valerio “Vôs e anime dal Friûl” e tra i padri fondatori di Ente Friuli nel Mondo, trasmessi in diretta e pure via streaming da Telefriuli.

Qual è la situazione attuale dei friulani sparsi nei vari continenti e cosa state facendo? “I vertici dell’Ente, visto il momento, hanno deciso di dare un abbraccio virtuale ai nostri corregionali e lanciare loro un messaggio. Fin da subito abbiamo deciso di incontrarci in rete, interpretata in due modi: la Rete del web e dei collegamenti digitali e la rete intesa come intreccio di rapporti. Ecco perché abbiamo posticipato al prossimo anno la Convention ufficiale a Osoppo, per la quale ringrazio fin da ora il Comune di Osoppo e l’azienda Fantoni che anche nel 2021 ha messo a disposizione la sua sala mensa per accoglierci. I friulani hanno dimostrato di esserci sempre, di essere pronti a rispondere alle emergenze: lo hanno fatto ai tempi del terremoto e ora con il lavoro svolto dai Fogolârs asiatici che si sono dati da fare per procurare alla nostra regione le mascherine e altri presidii sanitari. Come Ente continueremo ad essere al servizio dei Fogolârs, come d’altronde vollero i padri fondatori”.

In che maniera? “Proseguiamo sui vari progetti già avviati, priomo fra tutti il lancio della nuova piattaforma dedicata alla ricerca delle radici, realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato e il ministero dei beni culturali che si chiamerà “Friuli in prin”, anagrafe storica delle famiglie friulane che mette a disposizione una banca dati immensa e permetterà e faciliterà la ricerca per i giovani alla ricerca delle loro radici. Si trovano tutti i dati degli atti di matrimonio, della leva militare e molto altro a partire dall’inizio del 1900 e fino al 1940. Questo progetto è anche uno strumento a disposizione della regione. I nostri Fogolârs sono ambasciatori non solo dell’economia, ma pure della valorizzazione turistica. I giovani che cercheranno le loro radici vorranno conoscere il territorio d’origine, creando di fatto un nuovo tipo di turismo. Il portale è già operativo e l’Ente prosegue nella collaborazione per l’implementazione dei dati anche attraverso il supporto dei vari Fogolârs”.

Internet vi ha permesso di restare collegati. Anzi, si sono tenuti eventi tra Fogolârs un tempo impensabili. “La Rete si è rivelata uno strumento fondamentale. Proprio grazie alle nuove tecnologie abbiamo riscoperto i valori dell’incontro e della collaborazione. In passato le uniche occasioni erano le visite, mentre ora gli appuntamenti si sono intensificati creando legami inediti. Cito iniziative emblematiche: la prima in Argentina dove i giovani friulani hanno organizzato “Fantats di fûr”, evento che ha messo in contatto tra loro oltre 200 ragazzi. E poi c’è l’iniziativa in corso voluta dall’Ente, “Vacancis in Rêt”, per proseguire tramite sul web i corsi di friulano per i più piccoli, previsti in Argentina e poi bloccati dall’emergenza Covid. Da Udine, Daria Miani, rivelatasi una bravissima maestra, sta tenendo le sue coinvolgenti lezioni, raccogliendo un successo che va oltre ogni attesa, tanto che abbiamo ottenuto l’interessamento di molti altri Fogolârs. I ragazzini coinvolti hanno sfruttato appieno questo evento per stare vicini pur trovandosi fisicamente distanti. Vederli parlare tra loro in friulano era emozionante”.

Lo stato di salute dell’Ente? “Il presidente Luci ci ha lasciato un ente ben strutturato e nel quale lavorano persone motivate, ai quali va il mio più sincero ringraziamento. In questi particolare momento si sono sempre adoperati e impegnati per affrontare le esigenze e le problematiche da risolvere. Abbiamo anche la fortuna di avere il sostegno concreto della Regione anche se ovviamente l’aiuto non basta mai. In ogni caso, con le risorse a disposizione che arrivano anche dalla Fondazione Friuli e dal Comune di Udine riusciamo a dare i servizi che ci sono richiesti. Direi che lo stato di salute e buono e che l’entusiasmo è molto, anche perché dai nostri Fogolârs giungono stimoli continui”.