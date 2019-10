Friuli 'sconnesso', la mappa dei paesi senza segnale

In molte zone del Paese non si riesce a telefonare... Ma dove si trovano? Da questa domanda, posta dalle compagnie telefoniche, è nata l'idea di Marco Bussone, presidente dell'Unione enti montani, su segnalazione delle stesse località di montagna, che ha stilato una mappa dei comuni dove chiamare con il cellulare è quasi impossibile. Questo progetto, nato a luglio, ha coinvolto sindaci, amministratori locali e residenti di oltre 1.200 paesini. In Friuli Venezia Giulia sono più di una trentina le località dove il segnale telefonico è debole, e alle volte, totalmente assente.

In provincia di Udine sono state segnalate la località di Subit ad Attimis; Studena Bassa (Graben), Studena Alta (Frattis), Aupa (Costa e Buric) e Pietratagliata a Pontebba; il comune di Raveo; Maiaso, Colza, Tartinis, Fresis e Raveis a Enemonzo; il comune di Preone e, in particolare, Valle; Sella Carnizza e Uccea a Resia; Tarcetta, Montefosca e Pegliano a Pulfero, ma anche Leonacco e Felettano a Tricesimo.

Nel Friuli occidentale i maggiori disservizi si segnalano nei comuni di Tramonti di Sotto (in particolare a Campone) e Tramonti di Sopra, nelle località Maleon, Selva, Via Pradis, Chievolis, Inglagna, Stali Ros, Staligial, Clez, Pospalta e Titol, ma anche lungo la strada provinciale della Val Colvera da Maniago a località Crociera di Frisanco e, sempre in comune di Frisanco, a Borgo Valdifrina, Borgo Pian delle Merie, Malghe del Monte Raut (Valina, Salincheit, Cavallotto), Colvere, Fornasatte, Valdestali e Lunghet.

L'elenco è stato poi inviato ai vari ministeri competenti. Il presidente Bussone si è detto molto soddisfatto della collaborazione avuta dalle compagnie telefoniche ma, invece, molto meno della poca attenzione ricevuta dalla politica.