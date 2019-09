Friuli Doc amico dell'ambiente

Un Friuli Doc anche all’insegna della consapevolezza ambientale e dell’educazione alla raccolta differenziata. Net S.p.A. con la sua presenza permetterà a tutti - dai bambini agli adulti - di imparare “giocando” la raccolta differenziata grazie ad una web-app sviluppata per l’evento. La web-app net-education.it è stata sviluppata in modo intuitivo aiuterà e sfiderà i partecipanti in un gioco chiamato “Centra la differenza”, nel quale ci saranno molteplici oggetti da riconoscere e collocare nel contenitore virtuale giusto.

Lo stand informativo Net-Education è dunque esclusivamente volto alla sensibilizzazione ambientale, nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in favore di cittadini e visitatori.

Nello specifico sono previsti spazi dedicati a quiz interattivi e multimediali sull’ecologia, la green e circular economy, la raccolta differenziata ed il riciclo, oltre alla distribuzione di libretti informativi sulla corretta differenziazione dei rifiuti, ed infine uno spazio dedicato alla sensibilizzazione sull’annoso problema dei mozziconi da sigarette gettati a terra.

“Siamo veramente orgogliosi - commenta così il Presidente Alessandro Cucchini - del lavoro che stiamo svolgendo e del servizio rivolto a tutti i cittadini: consapevoli che soltanto formando la cittadinanza potremo migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti. Siamo al servizio degli utenti e lo saremo sempre, con la nostra consueta efficienza e serietà. Davanti a noi ci sono moltissimi obiettivi, vogliamo arrivarci preparati e soprattutto condividere con le persone le sfide del futuro.

Questo stand e questi giorni a Friuli Doc saranno un’eccellente occasione di ascolto e partecipazione anche per noi di Net. Al centro ci sarà sempre il cittadino.”.

Lo stand Net-Education è collocato in via Vittorio Veneto (zona ufficio postale) e sarà usufruibile al pubblico dal giovedì pomeriggio fino a domenica (aperto le mattine ed i pomeriggi fino alle ore 20.00).

Il servizio di raccolta differenziata durante l’evento:

Personale e mezzi impegnati H24 giornalmente e il posizionamento di centinaia di cassonetti e contenitori integrati per differenziare al meglio i rifiuti. In occasione di Friuli Doc, l'impegno di Net S.p.A. significa numerose ore di lavoro suddivise in un periodo che travalica i quattro giorni della manifestazione. Per la venticinquesima edizione della manifestazione Net scende dunque in campo con il solito impegno massiccio. «L'obiettivo è fare in modo che la qualità dell'evento possa essere maggiormente esaltata da una città pulita e accogliente», dichiara il direttore di Net S.p.A, Massimo Fuccaro. «L’esperienza maturata storicamente da Net nella gestione delle edizioni precedenti di Friuli Doc, permetterà di migliorare ulteriormente il già alto livello qualitativo del servizio offerto e quanto mai necessario per un evento di tale portata».