Friuli Doc apre le porte ai camperisti

Quest’anno il Campeggio Club Udine, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, organizzerà un punto sosta camper dedicato agli amici camperisti che arriveranno nel capoluogo friulano durante Friuli Doc, previsto a Udine dal 12 al 15 settembre 2019.



“Favorire l'accesso, il pernottamento o semplicemente una sosta a una fascia di utenti sempre più ampia” sostiene l'Assessore Maurizio Franz “è nell'interesse di tutti. Questa intesa con il Campeggio Club Udine farà in modo che i camperisti godranno di un'area dedicata per semplificare questo viaggio nel gusto e nei sapori più invitanti del Friuli Venezia Giulia e approfondire le tante sfaccettatura di questa terra ricca e ospitale che il Friuli Doc saprà presentare.”



Per quattro giorni, infatti, Udine diventerà una vetrina per far conoscere il meglio della produzione enogastronomica e artigianale, artistica e culturale di una regione davvero speciale. Tanti e sorprendenti sono i punti principali di un programma veramente ricco: negli stand e nei chioschi, nelle piazze e nelle vie del centro, si potranno gustare i prodotti tipici friulani, grazie alla collaborazione attiva del Consorzio per la tutela del Formaggio Montasio, del Consorzio del prosciutto di San Daniele e del Consorzio delle DOC-FVG. Con l'Università di Udine, inoltre, è stata attivata una imperdibile serie di incontri dedicati al gusto e all'eccellenza.



Questi vanno a sommarsi agli appuntamenti quali mostre, spettacoli, esposizioni artistiche e produzioni artigianali, sempre nel rispetto delle più antiche tradizioni locali, che animeranno le vie di Udine. Per poter usufruire di tutto questo, i camperisti avranno quindi un'area, non presidiata, comprendente Via Chiusaforte, Piazzale Padre Cesario da Rovigo e il Parcheggio scambiatore, posizionata dietro l'ospedale civile. Il parcheggio con solo Camper service e sosta avrà un costo ridotto.