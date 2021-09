Friuli Doc e Udine sotto le stelle, tutte le regole

Si alza domani, giovedì 9 settembre, alle 17.30 il sipario di Friuli Doc e si abbassa domenica 12 a mezzanotte. Gli stand saranno aperti giovedì dalle 17.30 a mezzanotte, venerdì 10 e sabato 11 dalle 10 all’una della notte successiva, domenica dalle 10 a mezzanotte.

Via libera al sottofondo musicale, a patto che il volume sia “contenuto”, dalle 10 a mezzanotte. Somministrazione e vendita di prodotti nell’ambito di “Udine sotto le Stelle” autorizzata fino le due di notte.

Nelle aree in cui si svolgono le manifestazioni "Friuli Doc" e "Udine sotto le stelle" (ovvero piazza Patrie dal Friul, piazza Duomo, piazza XX Settembre, piazza Venerio, Largo Ospedale Vecchio, piazza San Cristoforo, via Aquileia, via Vittorio Veneto, piazza della Libertà, via Cavour, piazza Matteotti, via Canciani, via Mercatovecchio, via Bartolini, piazza Marconi, via Manin, via Sarpi, via San Francesco, via Aquileia, via Zoletti, piazzetta del Pozzo, via Poscolle, via Zanon, via del Gelso, piazza Garibaldi, via Battisti, via Savorgnana, via Stringher, via Pelliccerie, via Valvason, via Gemona, Largo dei Pecile, via Cosattini, via D'Aronco e vicolo Sillio) è vietato il consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere o natura (eccetto gelati, frittelle panini e/o alimenti similari che per particolare tipologia sono destinati al consumo "a passeggio") al di fuori degli stand o degli spazi esterni.

È quanto stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Pietro Fontanini nel primo pomeriggio di oggi.

Le misure descritte sono finalizzate a contenere la diffusione del virus, a tutela della sicurezza e salute dei cittadini. Si ricorda che i dati forniti dalla Protezione Civile regionale consegnano la Regione all’area di rischio di contagio moderato.