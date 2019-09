Friuli Doc: raccolte 151 tonnellate di rifiuti

Chiusi i battenti dell'edizione 2019 di Friuli Doc, la 25ma, è tempo di bilanci. Mentre la querelle sul raggiungimento di quota un milione di visitatori è ancora in corso e tiene impegnata la politica locale, Net dà i numeri, ma quelli relativi alla produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata, confermando la vocazione green della kermesse friulana. Rispetto al 2018, infatti, diminutisce la produzione di rifiuti, passando da 152,20 tonnellate a 151,06 di quest'anno.





Non solo è diminuita, seppur di poco, la produzione di rifiuti, ma è anche aumentata la raccolta differenziata, passando dal 74,44 per cento dell'anno scorso al 74,71 per cento dell'edizione 2019.

La città nei giorni di festa si è presentata pulita grazie alla distribuzione di 397 contenitori dei rifiuti in prossimità degli stand, ai quali sono stati dati tremila i sacchi dei rifiuti.

Grazie allì'impiego di 64 operatori, 55 mezzi per un totale di mille e 800 ore di lavoro, e alla crescente sensibilizzazione dei visitatori la città ha risposto in maniera virtuosa, ribandendo la propria attenzione all'ambiente.



Ha riscosso un ottimo successo l'iniziativa di educazione ambientale (con relativo stand, gioco interattivo e materiale informativo) promossa da Net S.p.A. durante i giorni della celebre manifestazione nel centro della città di Udine. Hanno partecipato al gioco "Centra la differenza" della web-app net-education.it, circa 600 persone, che con curiosità si sono messi alla prova.

"Sapevamo che sarebbe stata una eccellente occasione di confronto, ma l'abbiamo voluta anche trasformare in formazione per il cittadino. Abbiamo ascoltato tutte le persone giunte allo stand e raccolto molte osservazioni, dubbi e proposte, che ci aiuteranno a migliorare il nostro servizio." Ha dichiarato il Presidente Alessandro Cucchini. “Non solo servizio al pubblico, ma anche educazione del cittadino. Un importante paradigma che permetterà a Net di continuare ad affinare la qualità dei servizi”.



Oltre al successo di pubblico, il risultato importante per l'azienda è la perfetta riuscita della raccolta differenziata dei rifiuti e la pulizia di vie e piazze durante le giornate di Friuli DOC. "Ogni anno chiediamo a tutta la squadra operativa di Net uno sforzo importante durante questi giorni della manifestazione. Hanno risposto all’unisono in maniera encomiabile ed i risultati positivi sono stati sotto gli occhi di centinaia di migliaia persone che hanno trovato H24 piazze, vicoli e strade sempre pulite e ordinate." commenta il direttore Massimo Fuccaro.



“I dati delle raccolte sono positivi ed in linea con gli anni precedenti nonostante l'incremento del 25% del pubblico presente alla manifestazione. Un elemento positivo che abbiamo riscontrato è la netta diminuzione dei rifiuti abbandonati a terra, dovuti alla maggiore sensibilità ambientale dei visitatori nonché al numero di contenitori e la loro dislocazione strategica: questi tre fattori hanno fatto sicuramente la “differenza”.