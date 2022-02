Friuli Venezia Giulia in prima linea per aiutare l'Ucraina

Il Friuli Venezia Giulia è in prima linea per dare sostegno alla popolazione dell'Ucraina in fuga dal Paese in guerra con la Russia. La Commissione europea ha annunciato che nei prossimi giorni verrà applicata per la prima volta la Direttiva 2001/55/CE che consente di dare una immediata “protezione temporanea” ai profughi della guerra in Ucraina. Si tratta di una decisione importante e saggia che consente di evitare la lunga procedura di analisi delle domande di asilo individuali, fornendo subito una protezione almeno temporanea alle vittime di guerra e l’accesso ad alcuni diritti fondamentali. Soprattutto con l’applicazione della citata Direttiva verrà attuato un piano di redistribuzione delle presenze in tutti i Paesi dell’Unione, nessuno escluso, secondo criteri oggettivi. Anche l’Italia prenderà dunque la sua quota e dovrà rinforzare il suo sistema di accoglienza in tutte le città.

Il Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati Onlus si sta attrezzando per reperire nuovi posti di accoglienza, tanto più necessari anche in vista della ripresa degli arrivi dalla rotta balcanica di rifugiati che fuggono da altri, non meno gravi scenari di guerra come l’Afghanistan, e invita la popolazione a segnalare la disponibilità di eventuali case, appartamenti e strutture. ICS ricorda che i propri Uffici sono aperti tutti i giorni lavorativi per fornire informazioni e assistenza ai cittadini/e ucraini/e, come a tutti coloro che ne hanno bisogno, senza distinzioni di nazionalità, provenienza, lingue e religioni.



"L’accoglienza dei profughi ucraini, in assoluta maggioranza donne e bambini, non andrà fatta in isolate e fatiscenti caserme, come qualche triste politico locale già invoca, ma utilizzando case e strutture ordinarie dove, sulla base del modello della accoglienza diffusa di cui Trieste è esempio in Italia - sottolinea l'Ics -, le vittime della guerra potranno ricostruire un minimo di normalità di vita quotidiana e allacciare relazioni positive con la popolazione".



Anche il Centro Balducci di Zugliano, in considerazione della situazione di emergenza umanitaria in corso, si è attivato offrendo ospitalità anche ai profughi provenienti dall'Ucraina, lanciando una campagna di solidarietà dedicata.



"Vista l'emergenza umanitaria che si sta imponendo con la guerra in Ucraina, il Centro Balducci informa di offrire sin d'ora la propria disponibilità a supportare le attività operative volte ad accogliere le popolazioni in fuga dalla propria terra. E' inoltre disponibile ad offrire loro, nell'ambito della propria struttura, tutta l’ospitalità necessaria - comunica in una nota -".



La nuova emergenza umanitaria più che mai interroga e coinvolge ognuno di noi. Chi vuole offrire un aiuto concreto al popolo Ucraino e alle persone che stanno fuggendo dalla guerra, sostenendo l'accoglienza che il Centro Balducci intende offrire, può partecipare alla Campagna di solidarietà "Emergenza Ucraina" effettuando un bonifico sul c/c bancario intestato al Centro Balducci presso Banca TER Credito Cooperativo FVG Soc. Coop. - IBAN: IT59C0863164121000001017788 causale "Emergenza Ucraina" e indicando il proprio codice fiscale.