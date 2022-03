Fuori dal Blu, Progetto Autismo Fvg si racconta al Terminal Nord

Sarà il Parco commerciale Terminal Nord, a Udine, a ospitare quest’anno l’evento “Fuori dal Blu” di Progetto Autismo Fvg. Sabato 2 aprile, alle ore 11.00, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, sarà inaugurata, alla presenza delle autorità locali, la mostra collettiva con i lavori realizzati dai ragazzi con autismo.



“Ogni anno facciamo una grande festa per questa Giornata e quest’anno a ospitarci sarà il Terminal Nord che ci concede un ampio spazio per una mostra di realizzazioni pittoriche, a mosaico e tessili – spiega la presidente di Progetto Autismo Fvg, Elena Bulfone -. I ragazzi sono entusiasti, perchè verranno presentati nella loro capacità artistica. L’obiettivo – sostiene - è mostrare il talento di un artista con autismo e farlo sul territorio, in un contesto che non è quello del nostro centro. Facciamo capire che non si tratta solo di persone da assistere, ma persone che possiedono dei talenti”.



La giornata proseguirà nel pomeriggio con laboratori artistici e attività di giocoleria, mentre alle ore 16.00 sarà presentato il libro “”, scritto a quattro mani da Elena Bulfone e dal marito, cui seguirà l’aperitivo con l’artista.Gli eventi non si esauriranno il 2 aprile.alle ore 18.00 si farà il bis dell’aperitivo con l’artista.“Per noi è un piacere ospitare questi ragazzi e dare spazio al loro talento facendoli conoscere sul territorio – afferma il direttore del Terminal Nord,–. Siamo convinti che queste collaborazioni siano positive per veicolare un messaggio di conoscenza e sensibilizzazione”.